Deveci" ve "Santa Maria"Da Rota İskandinav Ülkeleri

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Lezzeti, dayanıklılığı ve boyutuyla ünlenen ancak son yıllarda ihracatı yapılamayan "Deveci" ve sınırlı miktarda yurt dışına gönderilen "Santa Maria" cinsi armutların İskandinav ülkelerine dış satımı için çalışma başlatıldı.



Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, armudun yurt dışına pazarlanabilecek bir ürün olduğunu söyledi.



Santa Maria armudunun şeker oranının çok yüksek olduğunu belirten Yazgan, Avrupa'da şeker oranı yüksek bir ürünün tüketilmesinin söz konusu olmadığını, bu nedenle kendilerinde kuzeyde, İskandinav ülkelerinde armut tüketiminin olabileceği düşüncesinin geliştiğini dile getirdi. Yazgan, bununla ilgili çalışma başlattıklarını bildirdi.



Finlandiya'ya armut ihracatının gündemlerinde olduğunu aktaran Yazgan, şöyle devam etti:



"Finlandiya Ticaret Ataşesi ile özellikle deveci ve Santa Maria armuduyla ilgili pazarlama çalışması yapılması konusunda görüştük. Öte yandan 2018'de Uzak Doğu'daki tüm fuarlara bu ürünlerle katılacağız. Tek sorunumuz, üretimde iyi tarım uygulamaları. Uluslararası marketlerde aranan 'globalgap' standartlarında ürün ürettikten sonra pazarlamayla ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim tek sıkıntımız, iyi tarım uygulamalarındaki, 'globalgap' kapsamındaki kriterlere maalesef uyum sağlayamamamız. Bu durum, ürünlerin pazarlanabilir niteliğini bir ölçüde azaltıyor. Önümüzdeki yıl bununla ilgili bir çalışma yapıp ürünleri pazarlanabilir hale getirmezsek üreticinin çok sıkıntı yaşayacağını biliyoruz. Biz kendimize bu konuda görev verdik. Önümüzdeki yıl ürünleri pazarlanabilir hale getirebilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."



"Deveci armudunda ihracat yok"



Yazgan, kuzey ülkelerinde soğuk iklimin getirdiği tüketim alışkanlıkları dolayısıyla şeker oranı yüksek ürünlerin diğer ülkelere göre daha fazla tüketildiğine işaret ederek, "Deveci armudu da çok güzel bir armut. Aslında tadını bilseler, yeseler tüketebileceklerini düşünüyorum. Bu konuda tanıtım eksiğimiz vardı. Birlik olarak 2018 yılının bütününü planladık, tanıtımla ilgili bütün faaliyetlere katılacağız. Bu ürünü o ülkelere pazarladığımızda tanınmasıyla birlikte ihracatın da büyük ölçüde önü açılmış olacak." dedi.



Mevcut armut ihracatının çok sınırlı miktarda olduğuna dikkati çeken Yazgan, "Santa Maria gitse de Deveci armudunda henüz ihracat yok. Çiftçi üretime karar verirken mutlaka pazara göre üretimini şekillendirmeli. 'Ben bunu yetiştirdim, nereye satarım?' sorusunu sorduğunuzda yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. Üretici, pazarın ihtiyaçları doğrultusunda bir üretim modeline yönelmiş olsa o zaman bu ürünün pazarlanmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşamayacağız." ifadesini kullandı.



Yazgan, armudun Ortadoğu'nun damak tadına uygun bir meyve olduğunu dile getirerek, "Şu anda orası çok sıkıntılı bir bölge. Irak üzerinden gidebilecek ürünler için gümrük kapılarında yaşanan sıkıntılar, problemi artırıyor. O bölgeye aslında bir pazar olarak bakılabilir, ihracat gerçekleştirilebilir ama yaşanan savaş, oraya yaş meyve sebze ihracatında büyük sınırlamalar getiriyor. Yakın bir gelecekte barış ortamı sağlanırsa bu bölge de armut için pazar olabilir gibi görünüyor." diye konuştu.



"İri armut, hormonludur" düşüncesi yanlış



Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez de son 3-4 yıldır armut ihracatının "yok" denilecek kadar azaldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Daha önce Suriye, Irak, İran, Rusya alıyordu. Ortadoğu'daki terör olayları bizi etkiledi. Rusya pazarı yavaş yavaş açılıyor. Polonya gibi ülkelere de gidiyor. Biz, reklam yapamadığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Avrupa'dan gelen arkadaşlar ürünün her yönüyle kaliteli olduğunu ama yeterince iyi anlatılamadığını söylüyor. Maalesef piyasada, 'İri armut, hormonludur' diye yanlış bir düşünce var. Bu işin uzmanı olmayan kişiler konuştuğunda halk bunlara inanıyor. Aynı ağaçta 100 gramlık armut da 1 kilogramlık armut da var. Hormon atılıyorsa bunun bir dalına atılıp bir dalına atılmaması durumu olamaz. Yılın getirisi, ürünün topraktan beslenmesiyle alakalı bir irileşme oluyor. Biz bunları iyi anlatabilirsek Avrupa pazarında daha fazla ürünümüzün olacağına inanıyorum."