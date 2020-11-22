DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yozgat İl Kongresi'ne katıldı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yozgat İl Kongresi'ne katıldı

22.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 22.11.2020 19:27

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Yozgat İl Kongresi'ne katıldı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Yozgat İl Kongresi'ne katıldı.

Babacan, Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de siyasetin 9 Mart 2020'de DEVA Partisi'nin kurulmasıyla yepyeni bir soluk kazandığını söyledi. Türkiye'nin birbirinden güzel renklerinin partilerinin çatısı altında bir araya gelmeye başladığını aktaran Ali Babacan, "Aylardır il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy teşkilatlanıyoruz. Gittiğimiz her yerde insanların beklentisini görüyoruz, hissediyoruz. Ülkemiz karanlık zamanlardan geçerken hepimizin DEVA'sını kurduk." dedi.

Babacan, hükümetin sosyal yardımlarla, sosyal desteklerle, desteğe ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını az da olsa karşılamaya çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti: "Sanki kendi keselerinden lütuf dağıtıyor gibi yapıyorlar bu işi. Yardım yaparken hemen parti logosu. Halbuki o yardımların hepsi sizlerin ödediği vergilerden toplanan paralarla tekrar bu ihtiyacı olan kesime dağıtılıyor. Şöyle de bir hava oluşturmaya çalışıyorlar, 'Bakın, biz gidersek bu yardımlar kesilir'. Tabii iktidar partisi teşkilatı da bu konuda aktif. Kime yardım verilecek, ne kadar verilecek, vatandaşlarımızı bu yardımların kesilmesiyle korkutuyorlar. Halkımız müsterih olsun. Biz bunların yaptığından çok daha fazlasını yaparız. Biz işin başına geldiğimizde ülke topyekun zenginleşir. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın zaten sayısı azalır. Ülkeyi yönetmek, vatandaşları önce yardıma muhtaç duruma düşürüp ondan sonra onlara verdiğiniz destekle övünmek değildir."

Kongrenin ardından patisinin il binasının açılışını gerçekleştiren Ali Babacan, esnafı da ziyaret etti.???????

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yozgat İl Kongresi'ne katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yozgat İl Kongresi'ne katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yozgat İl Kongresi'ne katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yozgat İl Kongresi'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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