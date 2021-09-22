Arnavutköy'de parti binasına kurşun isabet etmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de Deva Partisi ilçe teşkilatının da bulunduğu binaya silahla ateş edilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi'nde yer alan alt katında bir iş yeri, üst katında Deva Partisi ilçe teşkilatının bulunduğu binaya dün gece silahla ateş edildiği hatırlatıldı.

Olayın failleri olduğu değerlendirilen T.T ve D.K'nın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtilen açıklamada, şüpheli T.T'nin 39 ayrı suçtan, D.K'nın ise 5 ayrı suçtan kayıtları olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.