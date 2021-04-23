DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Çocuklarımızın bayram edebileceği ülke değil, kaçmak istedikleri ülke haline geldik"
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DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Çocuklarımızın bayram edebileceği ülke değil, kaçmak istedikleri ülke haline geldik"

DEVA Parti'li Yeneroğlu: 'Çocuklarımızın bayram edebileceği ülke değil, kaçmak istedikleri ülke haline geldik'
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'nin, çocukların bayram edebileceği bir ülke değil, terk edip kaçmak istedikleri bir ülke haline geldiğini öne sürdü.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'nin, çocukların bayram edebileceği bir ülke değil, terk edip kaçmak istedikleri bir ülke haline geldiğini öne sürdü.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birinci Meclis'in sadece Kurtuluş Savaşı'nı kazandırdığı için değil, milli birlik ve beraberlik ile düşünce ve ifade özgürlüğünün nasıl sağlanacağı konusunda da mükemmel bir örnek olduğunu belirtti.

Olağanüstü dönemde dahi çok seslilikten, ortak akıldan ve istişareden taviz verilmemesinden dersler çıkarılması gerektiğini kaydeden Yeneroğlu, "Oysa 101 yıl sonra tarihten hiç ders almamış gibi bugün TBMM'de; demokratik tartışma adabı, çok sesliliğe saygı ve millete karşı sorumluluk bilinci tamamen yok sayılmaktadır. Meclisin üstünlüğü ilkesinin esamesi okunmamakta, milli iradeye saygı duyulmamaktadır." görüşlerini savundu.

Yeneroğlu, iktidarı denetlemekten uzak, yasallık ilkesine ve İçtüzüğe aykırı şekilde yasama faaliyetlerinin yürütüldüğünü öne sürerek, şöyle konuştu:

"Türkiye, bugün herkesi tehdit eden, baskıcı, otoriter bir anlayış ile yönetilmeye çalışılmaktadır. İleri bir demokraside olsa yer yerinden oynayacak olaylar, artık ülkemiz için her gün cereyan eden sıradanlaşmış bir hal almıştır. Ancak ülkemizde olup bitenleri kabullenmiyoruz.

Yasama Bayramı olması gereken 23 Nisan, buruk geçmektedir. Çocuklarımızın bayramı diyoruz, fakat çocuklarımızın bayram edebileceği bir ülke değil, terk edip kaçmak istedikleri bir ülke haline geldik."

Yeneroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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