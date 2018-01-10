Dev Gıda Üreticisinin Hedefi Türkiye'yi Üs Haline Getirmek

Örgen Gıda ve Kükre Gıda Şirketleri İcra Kurulu Başkanı Sinan Altun, "Ajinomoto Grup, Türkiye'yi 'rising star' olarak adlandırdığı bölgenin merkez üssü olarak görüyor. Temel hedefimiz, 5 yıl içinde Türkiye'yi bölgesel üretim üssü haline getirmek" dedi.

Japonya'da 1909 yılında kurulan ve dünyanın en büyük gıda şirketleri arasında yer alan Ajinomoto, Türkiye'de yatırımlarla büyümeyi hedefliyor. Ajinomoto, 2013 yılında Kemal Kükrer markasıyla sirke, nar ekşisi gibi sıvı soslar üreten Kükre Gıda A.Ş.'nin yüzde 50 oranındaki hisselerini satın almıştı. Bizim Mutfak markasıyla hazır çorba, bulyon, çeşni ve toz tatlı kategorilerinde üretim yapan Örgen Gıda'nın hisselerini Yıldız Holding'ten 2017 Nisan ayında alan Ajinomoto, Ağustos'ta da Kükre Gıda'nın kalan hisselerinin sahibi oldu.

Şimdiye kadar Türkiye'ye 500 milyon liranın üzerinde yatırım yapan şirket, Türkiye'nin önemli gıda üreticileri arasına girdi. Örgen Gıda ve Kükre Gıda İcra Kurulu Başkanı Sinan Altun, Türkiye'deki yatırım ve büyüme hedefleri doğrultusunda güçlü ve emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, "Ajinomoto, 109 yıllık köklü geçmişi, yaygın global ağı ve bin 700 kişinin çalıştığı güçlü Ar-Ge departmanı ile bugün dünyanın en önemli ve en büyük gıda üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin bugüne kadar 500 milyon TL'den fazla yatırım yaptığı Türkiye'de de çok büyük hedefleri var. Yaptığımız yatırımlarla alanımızda Türkiye'nin en büyük gıda firmalarından biri olduk. Yeni yatırımlarla bu kapasitemizi artırarak ve zenginleştirerek çok daha iddialı bir konuma ulaşacağız" dedi.

"Türkiye, bölgesel üretim üssü olacak"

Şirketin büyüme hedeflerinin Türkiye'ye verdiği önemi gösterdiğini vurgulayan Altun, Türkiye'deki yatırımlara devam edileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Ajinomoto, 2016 yılında 10,07 milyar doları net satış gerçekleştirdi. İşletme karlarının yüzde 49'u Japonya'da, yüzde 41'i five stars olarak adlandırdığı Tayland, Vietnam, Filipinler, Endonezya ve Brezilya'da; yüzde 8'si Kuzey Amerika ve Avrupa'da yüzde 2'si ise rising stars olarak adlandırdıkları Türkiye'nin de içinde olduğu Ortadoğu, Afrika, Hindistan bölgesinde gerçekleşti. Türkiye'nin de içinde olduğu yatırımların yeni başladığı bu bölgede 2020 hedefimiz bu oranı yaklaşık 4 katına çıkarmak ve küreselde 2020'de gıda ve içecekte dünyanın ilk 10 markası arasına girmek.

Böyle tanımlandığında Türkiye'nin şirketin global hedefleri arasında çok önemli bir ülke olduğu hemen anlaşılabilir. Çünkü Ajinomoto Grup, Türkiye'yi 'rising star' olarak adlandırdığı bölgenin merkez üssü olarak görüyor. Temel hedefimiz, 5 yıl içinde Türkiye'yi bölgesel üretim üssü haline getirmek. Türkiye; Orta Doğu, İran, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Rusya için bir üs olacak. Yol haritamızı belirledik; emin adımlar ve verimli yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz".

"Türkiye'nin vizyonuna güç katmaya hazırız"

Basın toplantısında söz alan Ajinomoto Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Toru Okazaki de, Türk ve Japon halklarının tarihin çok eski dönemlerinden bu yana zor zamanlarda hep birbirine tutunmayı, yardım etmeyi, dost olabilmeyi başardığını ifade etti. Okazaki, "Türkiye'nin son yıllarda sahip olduğu ekonomik vizyon ve büyüme potansiyeline duyduğu inanç ile güçlü yatırımlara imza atıyoruz. Küresel ölçekteki Ar-Ge altyapımız, geniş ağımız ve uzmanlığımızla dünyaya açık, rekabetçi, ekonomisini büyüten bir ülke olmayı hedefleyen Türkiye'nin vizyonuna güç katmaya hazırız" diye konuştu. - İSTANBUL