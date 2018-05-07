Dev Dalgalara Aldırış Etmeyen Turistler Pes Dedirtti: Bu Keyif Boğulmaya Değer
Alanya'da güneşli havayı fırsat bilerek plaja gelen yerli ve yabancı turistler, 4 metreyi bulan dalgalara aldırış etmeden deniz keyfi yapınca yetkililer megafonla ve düdükle uyarıda bulundu.
Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve yakın illerden gelen vatandaşlar, rüzgar nedeniyle İncekum Plajı'ndaki dalga yüksekliği zaman zaman 4 metreye ulaşan denizde kendilerini mavi sulara attılar. Boğulma tehlikesinin yüksek olduğu denizde kendini dalgaların arasına atan kişiler 2 cankurtaran ile plaj işletmesi tarafından megafonla ve düdükle uyarıldı.
"DENİZ BAYA KÖTÜ DALGA VE GİRDAP VAR"
Denize girenlerin arasında 4 boğulmayı engellediklerini söyleyen cankurtaran ekibi, "Buradaki misafirleri uyarmamıza rağmen aldırış etmiyorlar. Az önce de bir kişiyi daha kurtardık. Deniz baya kötü dalga ve girdap var. Buna rağmen uyarılarımızı dikkate almıyorlar" diye konuştu.
"BU KEYİF BOĞULMAYA DEĞER"
Deniz keyfi için plaja gelen bir grup vatandaş ise denizi çok sevdiklerini ve boğulma tehlikesi geçirseler dahi bu keyfe değecek olduğunu söylediler. Vatandaşlar, "Dalga da olsa hiç önemli değil. Bu keyif boğulmaya değer" dedi.
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şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda cünüp gavurların ne işleri var,bizim kendi halkımızdan başkasının o plajlarda güneşlemesi aslaa kabul edilemez.hükümet bu konuyu çözmesse bir daha iktidara gelmesin.aminCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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egitim fakirleriCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yanlış tarif ediyorlar. : Dalga boyu= Bir dalganın en yüksek tepesinden, bir sonraki dalganın en yüksek pepesine olan uzaklıktır. Dalga yüksekliği= Dalganın bir periyodunda, yanı bir alçak ve bir yüksek kısmı arasındaki yükseklik farkıdır. Şimdi 4 mete neresi diye sormadan edemiyeceğim. ? Biri eline metre alıp ölçmediğine göre. . Abartmış. ! Yanlış. !Cevap Yaz 1 Yayından KaldırBLOW: babam sen ne takiliyon böyle pahali birsey ictigin belliYayından Kaldır
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len bırakın çokta tın ölen ölür kalan sağlar yeter aıkılları var şeyi varCevap Yaz Yayından Kaldır