Destici: "Seçim sonuçlarının nedenleri iyi analiz edilmeli"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerde alınan seçim sonuçlarının nedenlerinin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu değerlendirmeler iyi yapılmazsa seçmen müstakbel seçimlerde büyükşehirlerdeki tercihlerini ülke geneline teşmil eder." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Destici, seçim sürecince kullandıkları siyasi dil ve üsluptaki nezaketten taviz vermedikleri için İmamoğlu'na ve seçim yarışını kaybeden Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

"Seçimden iki gün önce dünyanın en kanlı terör örgütü olan bir eşkıya çetesinin liderini, iç siyasette siyaset üreten bir aktör haline getirme"nin, bu süreçte yapılan en büyük hata olduğunu dile getiren Destici, apar topar devreye sokulan "teröristbaşı açılımı"nın yalnızca teröristbaşının etkisi altındaki seçmen kitlesinin oyunu almak adına devreye sokulmadığını, başka niyetleri de içinde barındırdığını savundu.

"Teröristbaşının meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz"

Teröristbaşının, her zaman aynı taktikle, "Ülke kaosa gidiyor, Sayın Erdoğan ve siyasi iktidar kumpasla karşı karşıya" gerekçeleriyle iç siyasette devreye sokulduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Mapushanede cezasını çekmekten hatta idam edilmekten başka bir rol biçilmeyecek biri hakkında resmen meşruiyet üretip üzerinden gelecek tasavvurunda bulunuluyor. Buradan terörist başıyla müzakere etme ve sözde çözüm süreci sevdalılarına sormak istiyorum, Allah'ınızı severseniz, aynı delikten aynı yılanlara sokulmaktan usanmadınız mı? Bu süreçlerin bu ülkenin egemenlik haklarına ne çok zararlar verdiğini ne çabuk unuttunuz? İmralı canisi, teröristbaşı üzerinden PKK'nın ya da HDP'nin üzerinden de teröristbaşının meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz. Açık ve net olarak söylüyorum PKK ne ise HDP odur."

Teröristbaşının açıklamaları sonrasında "teröristbaşı ile HDP ya da Kandil arasında bir ayrışma varmış" gibi göstermenin gerçekle bağdaşmadığını ifade eden Destici, "Çünkü bunların hepsinin ipi aynı cambazın elindedir." dedi.

"Yüzde 45 de başarıdır"

Destici, Türkiye'de siyasi iktidarların genelde mahalli seçimlerde, genel seçimlere oranla düşük oylar aldığını, bu seçimde de benzer durumun yaşandığını anlattı.

Buna rağmen Cumhur İttifakı'nın, diğer ittifak bloğuna karşı ülke genelinde başarılı sonuçlar alarak birinci olduğunu, yenilenen İstanbul seçimlerinde ise Ekrem İmamoğlu'nun ciddi bir oy oranı yakaladığını belirten Destici, şöyle konuştu:

"Bunun yanında Sayın Yıldırım'a oy verenlerin yüzde 45 gibi yüksek oranda çıkması da başarıdır, yani bu seçimin siyasi iktidara bir ikaz olduğunun en önemli alameti, Binali Yıldırım'ın aldığı bu oy oranıdır. Bu ikazdan layıkıyla ders alınırsa ilerleyen zamanlarda oranlar partiler, ittifaklar arasında yer değiştirebilir. İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerde alınan seçim sonuçlarının nedenleri, yeni seçmen kitlesi, seçmen davranışı gibi konular iyi ve objektif bir şekilde analiz edilmelidir. Bu değerlendirmeler iyi yapılmazsa seçmen müstakbel seçimlerde büyükşehirlerdeki tercihlerini ülke geneline teşmil eder."

Terörle mücadele

Terörle mücadelenin aralıksız sürdüğüne değinen Destici, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe harekatında görevli güvenlik güçlerine başarı diledi.

Destici, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik, hazırlıkları tamamlanan harekatın bir an önce başlatılması ve bölgenin terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarından temizlenmesi temennisini dile getirdi.

ABD ile S-400 krizi

Destici, "ABD kaynaklı haksız, hadsiz ve hukuksuz şekilde süregelen S-400 krizinde devletimizin ve hükümetimizin sonuna kadar yanındayız." dedi.

S-400 füze savunma sistemine ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'de eğitimlerinin sürdüğünü aktaran Destici, "Bu eğitimler en kısa sürede tamamlanacak ve S-400'ler Sayın Cumhurbaşkanının dün de açıkladığı gibi temmuz ayından itibaren belirlenen yerlere yerleştirilecektir. Bu proje, Türkiye'nin önündeki 100 yıllık projelerdendir. Onun için ne pahasına olursa olsun, ABD bizi neyle tehdit ederse etsin, hangi ambargoyu koymaya kalkarsa kalksın asla bu projeden vazgeçilmemelidir. Esas bedeli şayet bu projeden vazgeçersek öderiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran yaptırımlarını kınayan, ABD'yi uluslararası hukuka uymaya davet eden Destici, "ABD, bölgemizi, kardeş coğrafyamızı yeteri kadar ateşe atmıştır. ABD'nin oyunlarıyla bölgemizde oluk oluk Müslüman kanı, kardeş kanı akmaktadır. Onun için ABD'yi artık Müslüman kanı akıtmaktan, Müslümanları tehdit etmekten men ediyoruz. Bundan uzak durmasını istiyoruz. ABD, artık İslam dünyasının açık düşmanı haline gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Önemli bir sürecin de Doğu Akdeniz'de yaşandığına işaret eden Destici, "Orada Yunanistan ve İngiltere'nin ne kadar söz hakkı varsa Türkiye'nin de en az o kadar söz hakkı vardır. Bunun dışındaki hiçbir ülkenin söz hakkı yoktur. Yunanistan'ın bizi tehdit etmesi vız gelir, tırıs gider. Biz hiç ara vermeden bu aramalarımızı devam ettirerek nihayete erdirmeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA