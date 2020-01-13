Derya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu

13.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:50

Facebook, 2015 yılından beri şirketin Türkiye Ülke Direktörlüğünü üstlenen Derya Matraş'ın Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcılığı pozisyonuna atandığını duyurdu.

Facebook Türkiye Ülke Direktörü olarak görev yapmakta olan Derya Matraş, bundan böyle Facebook'un Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'yi kapsayan bölgedeki faaliyetlerini yürütecek.

Bu rolle birlikte, Derya Matraş şirket bünyesindeki Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi uygulamaların bölgedeki faaliyetlerinden sorumlu olacak ve şirketin bölgedeki ekonomik ve sosyal etkisini artırmak için çalışacak. Matraş, aynı zamanda Türkiye'deki ülke direktörlüğü rolüne de devam edecek.Facebook Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn, "Hızla büyüyen Orta Doğu, Afrika ve Türkiye bölgesi Facebook için önemli bir pazar konumunda. Kariyerinin büyük bir bölümünde gelişmekte olan pazarlara yönelik yönetim rolleri üstlenen Derya'nın engin deneyimi ve öncü ruhu, insanları bir araya getirme ve topluluk oluşturma misyonumuzu devam ettirirken bu eşsiz çeşitlilikteki bölgede daha fazla etki ve değer sağlamamıza da yardımcı olacak" dedi.Matraş da, "Büyük bir büyüme potansiyeline sahip bir ülke olarak Türkiye'nin Facebook için önemini her fırsatta tekrarlıyorum" dedi ve ekledi: "Biz de bu bilinçle her yıl daha fazla çalışarak hem Türkiye'deki her boyuttan işletmeye büyümeleri ve yurt dışı pazarlara ulaşmaları için ihtiyaç duydukları dijital becerileri kazandırmayı, hem de insanlara önem verdikleri konularda topluluk kurmaları için ihtiyaç duydukları gücü sunmayı en büyük önceliğimiz haline getirdik. Bu yolda birçok başarıya imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Şimdi, yeni görevim ile birlikte bu zengin coğrafyadaki faaliyetlerimizden sorumlu olmak, insanların hayatlarına katkıda bulunmak, büyümek ve istihdam yaratmak için servislerimizi kullanan milyonlarca işletmeye destek olmak ve önceki deneyimlerimiz ışığında bölgede hem ekonomik, hem sosyal alanda yazılacak başarı öykülerinin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum."Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde alan Matraş, Columbia Business School'da MBA derecesini tamamladı. Daha önce Oliver Wyman, McKinsey & Company gibi uluslararası şirketlerde görev aldı.Matraş, 2015 yılında Facebook'a katılmadan önce Doğan Holding bünyesinde Perakende, Eğlence ve Eğitim Grubu'ndan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.Teknolojide Kadın Derneği asil üyelerinden biri olan Matraş, Ekonomist ve Capital'in 2019 yılında yaptığı "Türkiye'nin En Güçlü 50 Kadın CEO'su" sıralamasında ilk 10'da ve Fortune Türkiye'nin "40 Yaş Altı 40" listesinde yer aldı.

Matraş, aynı zamanda Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Kaliforniya Başkanlığı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyeliği görevlerine de devam ediyor. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA