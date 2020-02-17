Deprem bölgesinde sıcaklık artacak

17.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:55

Deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'da sıcaklıkların yükseleceği bildirildi.



Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son tahminlere göre bu haftadan itibaren son depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da hava sıcaklığının artacağı belirtildi. Açıklamada, "Deprem bölgesinde havanın bugün (Pazartesi) parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Salı günü kısa süreli hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olarak geçeceği, sıcaklıkların artarak mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.



Bölgede zaman zaman ise hafif rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA