Deprem bölgesinde 329 personel çalışıyor

08.08.2019 23:12

Denizli'de depremin ardından başlatılan müdahale ve iyileştirme çalışmalarında başta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan 329 personel görev yapıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesi Armutalanı köyü yakınlarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun alanda koordine ettiği çalışmalara 14 kurum ve kuruluş katkı veriyor. İyileştirme çalışmaları, 50'si AFAD arama kurtarma personeli olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlardan 329 personelle yürütülüyor.

Bölgedeki vatandaşların barınması için 360'ı AFAD bölgesel lojistik merkezlerinden getirilen 380 aile çadırı kuruldu.

Barınma, beslenme ve yaşam malzemelerinin sevk edildiği bölgeye 26 genel maksat çadırı ulaştırıldı.

Vatandaşlar geceyi çadırda geçirecek

Geceyi çadırlarda geçirecek vatandaşlara Türk Kızılay tarafından 250 battaniye ve 100 yatak verildi, 20 mutfak seti kullanıma sunuldu.

Bölgenin enerji ihtiyacı için 4 jeneratör kuruldu, 5 ekip alanda görevlendirildi, 22 kişilik teknik ekip hasar tespit analizine başladı.

Sahada koordinasyonun merkezden sağlanması için iki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10 kişilik psikososyal destek ekibi, depremin vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini silmek üzere çalışma yürütüyor.

80 kişi hastanelere başvurdu

Öte yandan, depremden sonra Denizli, Isparta ve Afyonkarahisar'da hastanelere başvuran kişi sayısı 80'e yükseldi.

Bölgede olası hastaneye sevk ve acil müdahale talepleri için 26 ambulans ve 7 UMKE ekibi hazır tutuluyor.

Kaynak: AA