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Denizlispor, Koronavirüs, Recep Niyaz, Futbol, Spor

Denizlisporlu Recep Niyaz'ın futbol özlemi Açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada futbolu çok özlediğini belirtti.

30.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:24
Denizlisporlu Recep Niyaz'ın futbol özlemi Açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada futbolu çok özlediğini belirtti.

Recep Niyaz, yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, liglerin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesini doğru bulduğunu aktardı.

Bu sene ligin oynanıp oynanmayacağının belirsizliğini koruduğunu dile getiren Recep, "Ben ligin oynanmaması gerektiğine inananlardanım. Bu hastalığın yayıldığı şu durumda maçları oynatmak çok doğru değil. Öncelik insan sağlığı. Lig bu sene oynanmazsa, seneye oynanır. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. İnşallah bir an önce bu hastalık biter. Umarım bir an önce liglerimiz başlar. Hayatımız, ülkemiz ve dünya normal seyrine döner." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada evde vakit geçirdiğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"En son evimizde oynadığımız maçta sakatlanmıştım. Bu ara bana iyi geldi. Tedavimi ve kuvvetlendirme antrenmanlarımı evimde yapıyorum. Bu süreç bittikten sonra takımla çalışmalara başlamayı düşünüyorum. Salgın nedeniyle evden çıkmıyoruz. Takıma henüz test yapılmadı. Antrenman tarihi de ileriye ertelendi. Maçları özledik. Bizler sahanın içinde bu işi yapan insanlarız. Sahaya çıkmayı, maç kazanıp sevinç yaşamayı ve taraftarlarımızı çok özledik."

Kaynak: AA

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