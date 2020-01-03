Denizlispor Muhammet Özkal'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

03.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:54

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un 20 yaşındaki stoperi Muhammet Özkal ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.



TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Özkal, Denizlispor'a transfer oldu. Özkal, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç'ın da katıldığı törenle kendisini 4.5 yıllığına yeşil-siyahlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA