Haberler » Spor » Denizlispor Muhammet Özkal'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı - Spor

Denizlispor Muhammet Özkal'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un 20 yaşındaki stoperi Muhammet Özkal ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

03.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:54
Denizlispor Muhammet Özkal'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Belediyesi Bodrumspor'un 20 yaşındaki stoperi Muhammet Özkal ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Özkal, Denizlispor'a transfer oldu. Özkal, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç'ın da katıldığı törenle kendisini 4.5 yıllığına yeşil-siyahlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler