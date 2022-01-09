Denizlispor mucizesi

SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor, ikinci yarının ilk haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanında futbolda ender rastlanacak mucize bir geri dönüşe imza attı. Transfer yasağını açamayan, hafta içinde koronavirüse yakalanan 8 oyuncusundan yararlanamayan, sakat ve cezalı futbolcularının çokluğu nedeniyle genç takviyeli kadrosuyla teknik direktörsüz mücadele eden yeşil-siyahlılar, zirve adayı rakibi karşısında deplasmanda ilk yarıyı 3-0 yenik kapattığı maçı inanılmaz bir dönüşle 4-3 kazandı. Aissati, Stackhowiak gibi yıldızları sakat olan Denizlispor'da as futbolculardan Abdülkadir Sünger, Darri, Muhammed Gönülaçar, Leo Schwechlen ile teknik direktör Fatih Tekke koronavirüse yakalanıp maça çıkamadı.

Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Denizlispor, ilk yarıyı 3-0 geride kapatmasına rağmen önce 48'de Oğuz'la farkı 2'ye indirip, 3 dakika sonra İlhan'ın golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Maçın 65'inci dakikasında Özer'in golüyle skoru 3-3'e taşıyan Ege ekibi, 90+5'te Ömer Şişmanoğlu'nun ayağından zafere uzandı. Sakatlığı atlatıp takıma dönen Ömer, İlhan ve Oğuz, attıkları gollerle inanılmaz galibiyeti getirdi. Maç bitiminde büyük coşku yaşayan Denizlispor, kümede kalma yolunda camiasına umut aşıladı. Denizlisporlu taraftarlar da alınan galibiyetin ardından takımı bağırlarına bastı. Yeşil-siyahlı futbolseverler Denizlisporlu futbolcuları ve teknik heyeti kente dönüşte meşalelerle karşıladı. Zor günler geçiren Denizlispor'u sahaya çıkaran yardımcı antrenör Volkan Kürşat Bekiroğlu, çok kritik bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Çok zor şartlarda karşılaşmaya çıktıklarını vurgulayan Bekiroğlu, "Maça gelmeden önce 8 futbolcumuz koronavirüs oldu. Alt takımdan futbolcu alıp antrenmanlara çıktık. Bandırmaspor maçına 17 kişi ile geldik. Oynayan bazı futbolcularımızda sakatlık, eklem ağrıları oldu. Bunların hiçbirinin bahane olmadığını söylemek istiyorum. 2 hafta önce Türkiye Kupası'nda Galatasaray maçı oynayıp rakibimizi eledik, orada da aynı hikayeler vardı. Yaklaşık 20 yıldır futbol oynuyorum, böyle bir durumla karşılaştığımı hatırlamıyorum. Nasipse bu ligde kalacağız, öyle hissediyorum. Umarım önümüzdeki maçlarda da özverili bir şekilde oynarız ve inşallah takımımızı da ligde tutarız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor Haberleri

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