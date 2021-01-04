Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

04.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:36
Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular taktiksel çalışmaların ardından çift kale maç yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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