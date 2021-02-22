Denizlispor'da zorlu periyot
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlispor'da zorlu periyot

22.02.2021 11:30 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:33
Denizlispor'da zorlu periyot

SPOR Toto Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ni mağlup edip puan tablosunda son sıradan haftalar sonra çıkarken kurtuluş ateşini yakan Yukatel Denizlispor zorlu bir periyoda girecek.

SPOR Toto Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ni mağlup edip puan tablosunda son sıradan haftalar sonra çıkarken kurtuluş ateşini yakan Yukatel Denizlispor zorlu bir periyoda girecek.

Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan yeşil-siyahlılar, 27'nci haftada Beşiktaş ile karşılaşacak. Denizlispor, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 3 puan için mücadele edecek. Ardından 28'inci haftada Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Ege ekibi, 29'uncu haftada Gaziantep FK ile oynayacak. 30'uncu haftada ise Başakşehir'i ağırlayacak olan yeşil-siyahlılar, 31'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.Beşiktaş maçı öncesi Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Sagal, Kubilay, Mesanovic ve Sacko, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.


Denizlispor'da zorlu periyot

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump
Magazin Onur Akay Demet Akalın Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Kaza Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor'da zorlu periyot - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 12:01:52. #1.15#
title