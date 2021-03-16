Denizlispor'da savunma alarm verdi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-0 yenilerek düşme hattında kalan Yukatel Denizlispor en fazla gol yiyen iki takımından biri olarak savunmada alarm verirken, Medipol Başakşehir maçı öncesi defanstaki eksikler can sıktı.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-0 yenilerek düşme hattında kalan Yukatel Denizlispor en fazla gol yiyen iki takımından biri olarak savunmada alarm verirken, Medipol Başakşehir maçı öncesi defanstaki eksikler can sıktı. Yeşil-siyahlılarda Gaziantep FK maçında kart cezalısı durumuna düşen Özer Özdemir, Mustafa Yumlu ve Kubilay Aktaş'ın yokluğu teknik direktör Hakan Kutlu'yu zora soktu. Brezilyalı stoper Fabiano Leismann'ın da sakatlığından dolayı Başakşehir'e karşı görev alamayacağı bildirildi.

Hafta sonu zorunlu revizyona gidecek olan Hakan Kutlu'nun savunmanın ortasında Oğuz Yılmaz'ın yanında genç stoper Muhammet Özkal'a görev vereceği, sağ bekte ise son haftalarda yedek kulübesinde yer alan Portekizli Tiago Lopes'i oynatacağı vurgulandı. Önemli eksiklere rağmen kazanmak adına sahada her şeyi yapacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Önemli rakiplerimizden biriyle karşılaşacağız. Mutlak galibiyet istiyoruz. Kazanıp avantajı elimize geçirmeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT