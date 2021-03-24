Aydın'a 2020 yılında 35 bin kişi göç etti
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Aydın'a 2020 yılında 35 bin kişi göç etti

24.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:23
Aydın'a 2020 yılında 35 bin kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan Göç İstatistiklerini yayımlanırken, Aydın'a 35 bin 455 kişinin göç ettiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan Göç İstatistiklerini yayımlanırken, Aydın'a 35 bin 455 kişinin göç ettiği açıklandı.

TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, 2019-2020 döneminde,

Aydın iline diğer illerden 35 bin 455 kişi göç etti. Buna göre Aydın ilinin en çok göç aldığı il 6 bin 407 kişi (yüzde 18,07) ile İzmir oldu. İzmir'i 5 bin 105 kişi (yüzde 14,40) ile İstanbul ve 2 bin 673 kişi (yüzde 7,54) ile Ankara illerinden göç edenler izledi.

Aydın ilinin verdiği göç 30 bin 996 kişi

Aydın ilinden diğer illere 30 bin 996 kişi göç etti. Buna göre Aydın ilinin en çok göç verdiği il 5 bin 960 kişi (yüzde 19,23) ile İzmir oldu. İzmir'i, 3 bin 129 kişi (yüzde 10,09) ile İstanbul ve 2 bin 298 kişi (yüzde 7,41) ile Ankara illerine göç edenler izledi.

Aydın'ın net göçü 4 bin 459, net göç hızı ise binde 3,99 oldu

Belirli bir yerleşim yerinin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark olarak tanımlanan net göç değeri Aydın için 4 bin 459 olarak gerçekleşti.

Göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade eden net göç hızı değeri Aydın için binde 3,99 olurken, Aydın bu değerle Türkiye genelinde en yüksek net göç hızına sahip 15'inci il oldu.

Türkiye genelinde binde 20,84 değeriyle en yüksek göç hızına sahip il Tekirdağ olurken, binde -81,02 değeriyle en düşük göç hızına sahip il Gümüşhane oldu. - AYDIN

Aydın'a 2020 yılında 35 bin kişi göç etti
Aydın'a 2020 yılında 35 bin kişi göç etti
Aydın'a 2020 yılında 35 bin kişi göç etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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