Denizli'den Kısa Kısa

Denizli Büyükşehir Belediyesince Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna (ASKF) bağlı 107 spor kulübüne 1 milyon 100 bin lira maddi destek yardımında bulunuldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda yaptığı konuşmada, spora çocukları ve gençleri geleceğe hazırlama anlamında baktığını belirtti.

Amatör sporu çok önemsediklerini vurgulayan Zolan, "Bugün 107 amatör spor kulübüne 1 milyon 100 bin lira maddi destek veriyoruz. Bu bedeli belediyemizin bütçesinden gençlerimize, geleceğimize aktaracağız. İnşallah güçlü bir Türkiye için, daha sağlıklı nesiller için bu bedeli seve seve, gözümüz arkada kalmadan vereceğiz. Bunlar mutlaka amacına ulaşacak. Bu bedel geleceğe atılmış tohumlardır. Bunu her yıl sürdüreceğiz." dedi.

Sanayi Bağlantı Köprüsü trafiğe açıldı

Denizli'de yapımı tamamlanan Sanayi Bağlantı Köprüsü trafiğe açıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve trafiğe açılan Sanayi Bağlantı Köprüsü ile Denizli-İzmir karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunun azalacağı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ulaşım alanında yatırımların birer birer hayata geçtiğini belirterek, "Her geçen gün büyüyen Denizlimizde, şehir trafiğinin daha yaşanılabilir bir hal alabilmesi için çalışıyoruz. Hedefimiz ulaşım alanında sorunları en aza indirmek. Planladığımız çalışmaları birer birer hayata geçiriyoruz. Ulaşım ile ilgili projelerimiz inşallah trafiği önemli ölçüde hafifletecek ve ciddi bir rahatlama olacak." dedi.

PAÜ otizm dostu üniversite oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile Denizli Otizm Derneği arasında imzalanan protokol ile PAÜ otizm dostu üniversite oldu.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, otizm farkındalık ayında otizm dostu üniversite protokolü imzalamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bağ, üniversite olarak Otizm Eylem Planı'nın hayata geçirilmesine destek olmak ve Türkiye çapında örnek uygulamaların oluşturulmasına katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Milli sporcular Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nu ziyaret etti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Görme Engelliler Ortaokulu Spor Kulübü oyuncuları Şeyda Nur Kaplan ve Reyhan Yılmaz ile antrenörleri Hüseyin Atmaca'yı makamında kabul etti.

Subaşıoğlu, goalball sporunda milli formayla Türkiye'yi yurt dışında temsil eden sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

Milli sporcular ise Subaşıoğlu'na spora ve sporcuya verdiği destekler ve Görme Engelliler Okuluna geçen yıl kazandırılan goalball salonu için teşekkür ettiler.