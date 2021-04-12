Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 10'u tutuklandı.

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentte, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev, işyeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 108 gram metamfetamin, 1 kilo 107 gram bonzai, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 53 mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira para ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 10'u tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT