Denizli'de, termik santral projesi iptal edildi
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Denizli'de, termik santral projesi iptal edildi

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas ilçesinde yapımı planlanan termik santral projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Denizli'de, termik santral projesi iptal edildi
04.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:12

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas ilçesinde yapımı planlanan termik santral projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, yazılı açıklama yaptı. Tavas'ın Avdan Mahallesi'nde yapılması planlanan termik santral projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin tamamlandığını belirtti. Başkan Zolan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca projenin iptal edildiğini kaydetti. Göreve başladıkları günden bu yana doğa ve çevre konularında hassasiyet gösterdiklerini belirten Zolan, "Çevre ve insan sağlığı ile ilgili projelerimizle Türkiye'nin en çevreci belediyesi, en sağlıklı şehri ve en temiz kenti ödüllerini aldık. Bunların yanında hayata geçirdiğimiz yeşil alanlar, parklar, katı atık bertaraf tesisleri, atık su arıtma tesisleri ve sayısız projemizle doğa ve çevre konusuna verdiğimiz önemi ortaya koyduk" dedi.

Termik santral konusunda gereken itirazları yaptıklarını ve bu kapsamda projenin iptal edildiğine değinen Başkan Zolan, şunları kaydetti:  

"Tavas ilçemizin Avdan Mahallesi'nde yapılması düşünülen termik santralle ilgili de hassasiyetimizi en baştan itibaren ortaya koyduk. Üzerimize düşen ne varsa her birini özenle yerine getirip konunun yakın takipçisi olduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Avdan Termik Santrali ile ilgili tüm teknik analizlerimizle birlikte 27.04.2020, 30.04.2020 ve 01.06.2020 tarihlerinde gerekli itirazlarımızı yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da Denizli Büyükşehir Belediyemizin söz konusu itirazlarını dayanak göstererek Avdan Termik Santrali ÇED sürecini sonlandırdı, projeyi iptal etti."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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