Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
05.07.2020 01:52 | Son Güncelleme: 05.07.2020 02:01
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerindeki şiddetli yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Bozburun Mahallesi'nde bazı fabrikaları su bastı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, su basan iş yerlerinde tahliye çalışması yaptı.
Kaynak: AA