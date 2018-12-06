Denizli'de Kar Sürücüleri Üzdü, Çocukları Sevindirdi

Denizli-Antalya kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşayanlar, araçlarını yol kenarlarına çekerek aileleriyle kar topu oynadı.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, zaman zaman tipiye dönüştü.



Yüksek kesimlerdeki yerleşim birimlerinde yolların kapanma ihtimaline karşın iş makineleri hazırda bekletiliyor. Kara yollarına ait kar kürüme araçları yollarda tuzlama ve temizleme çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri de tır, çekici ve zincirsiz araçların bölgeden geçişine kontrollü olarak izin veriyor.



Kara yolunun Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar yolu Akça mevkisinde kar yağışı nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kar yağışını eğlenceye çevirdiler



Kara yolunda kar yağışı nedeniyle uzun kuyrukları oluşunca bazı sürücüler bu durumu eğlenceye çevirdi. Araçlarından inen sürücüler çocuklarıyla kar topu oynadı, fotoğraf çektirdi.