Denizli'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü Denizli'nin Çardak ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu, sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu, sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Oğuz Kaan Demiröz (26) idaresindeki 20 ABK 185 plakalı hafif ticari araç Cumali mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Demiröz araç içinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan ve ağır yaralandığı öğrenilen Demiröz, 112 Acil Yardım ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İlçede veteriner olarak görev yaptığı belirtilen Demiröz'ün cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA