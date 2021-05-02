Denizli'de "eşekli kütüphane", çocukları kitapla buluşturuyor

Denizli'nin Çameli ilçesinin kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklara kitaplar, eşekle götürülüyor.

Denizli'nin Çameli ilçesinin kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklara kitaplar, eşekle götürülüyor.

Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamada kırsal kesimde yaşayanların kitaplardan uzak kalmaması için "Gezici Kütüphane" hizmeti başlattı.

Çocukların ilgisini çekmek için kitapları eşekle taşımayı tercih eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Kalınkoz, Yaylapınar, Elmalı ve Kirazlıyayla mahallelerine eşekle kitap götürüyor.

Öte yandan Çameli Kaymakamlığı da sosyal medya hesabından "Eşekli kütüphanemiz kırsal mahallelerimizde 1 hafta boyunca hizmet vererek kitapları çocuklarımız ve vatandaşlarımıza ulaştırdı. Vatandaşımızın ilgisinden dolayı teşekkür eder, iyi okumalar dileriz." ifadeleriyle "eşekli kütüphanenin" fotoğraflarını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu