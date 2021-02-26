3 kişinin hayatını kaybettiği restoran yangınına ilişkin iş yeri bekçisi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

3 kişinin hayatını kaybettiği restoran yangınına ilişkin iş yeri bekçisi gözaltına alındı

26.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:07

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restoranda çıkan 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin iş yerinin bekçisi, gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restoranda çıkan 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin iş yerinin bekçisi, gözaltına alındı.

Cankurtaran Mahallesinde bulunan Honaz Milli Parkı girişindeki restoranda çıkan yangına ilişkin, jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Ekipler, yangından yara almadan kurtulan Serhat Sümer'i gözaltına aldı.

Yangında hayatını kaybeden ve cenazeleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan 2 kadının henüz kimliği tespit edilemedi.

Hayatını kaybeden Ahmet Dedeşin'in (49) ise üç farklı suçtan arandığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kullanılamaz hale gelen restoranın bulunduğu yere girişe izin vermiyor.

Yangın

Serkan Çolak'a ait Honaz Milli Parkı girişindeki restoranda, dün akşam saatlerinde yangın çıkmıştı. Güçlükle kontrol altına alınan yangında İran uyruklu olduğu kaydedilen 2 kadın ile Ahmet Dedeşin hayatını kaybetmişti.

Restoranda bulunanlardan birisinin, soba yakmak için döktüğü bir maddenin parlamasının ardından yangının başladığı, içerdeki 3 kişinin dışarı çıkmayı başaramadığı öne sürülmüştü.

Restoranda bekçilik yapan Serhan Sümer'in ise yangın çıktığı esnada restoranın hemen dışında olduğu ve şans eseri yangından yara almadan kurtulduğu kaydedilmişti.

3 kişinin hayatını kaybettiği restoran yangınına ilişkin iş yeri bekçisi gözaltına alındı
3 kişinin hayatını kaybettiği restoran yangınına ilişkin iş yeri bekçisi gözaltına alındı
3 kişinin hayatını kaybettiği restoran yangınına ilişkin iş yeri bekçisi gözaltına alındı
3 kişinin hayatını kaybettiği restoran yangınına ilişkin iş yeri bekçisi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın Ozan Çolakoğlu
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 kişinin hayatını kaybettiği restoran yangınına ilişkin iş yeri bekçisi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 14:07:25. #1.14#
title