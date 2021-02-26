3 kişinin hayatını kaybettiği restoran yangınına ilişkin iş yeri bekçisi gözaltına alındı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restoranda çıkan 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin iş yerinin bekçisi, gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restoranda çıkan 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin iş yerinin bekçisi, gözaltına alındı.

Cankurtaran Mahallesinde bulunan Honaz Milli Parkı girişindeki restoranda çıkan yangına ilişkin, jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Ekipler, yangından yara almadan kurtulan Serhat Sümer'i gözaltına aldı.

Yangında hayatını kaybeden ve cenazeleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan 2 kadının henüz kimliği tespit edilemedi.

Hayatını kaybeden Ahmet Dedeşin'in (49) ise üç farklı suçtan arandığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kullanılamaz hale gelen restoranın bulunduğu yere girişe izin vermiyor.

Yangın

Serkan Çolak'a ait Honaz Milli Parkı girişindeki restoranda, dün akşam saatlerinde yangın çıkmıştı. Güçlükle kontrol altına alınan yangında İran uyruklu olduğu kaydedilen 2 kadın ile Ahmet Dedeşin hayatını kaybetmişti.

Restoranda bulunanlardan birisinin, soba yakmak için döktüğü bir maddenin parlamasının ardından yangının başladığı, içerdeki 3 kişinin dışarı çıkmayı başaramadığı öne sürülmüştü.

Restoranda bekçilik yapan Serhan Sümer'in ise yangın çıktığı esnada restoranın hemen dışında olduğu ve şans eseri yangından yara almadan kurtulduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek