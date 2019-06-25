DENİZLİ Cezaevi aracı kaza yaptı

Cezaevi aracı kaza yaptı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, tutukluları taşıyan cezaevi nakil aracı midibüs, refüje çıktı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza sonrası tutuklular, çağrılan başka bir araçla adliyeye götürüldü.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Pınarkent Mahallesi girişinde meydana geldi. Tutukluları mahkeme için adliyeye götüren M.E., yönetimindeki 06 AN 5036 plakalı cezaevi aracının kontrolünü yitirdi. Refüje çıkarak durabilen midibüste, ölen ve yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri, araç çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine çağrılan başka bir cezaevi aracı, tutukluları jandarma eskortu eşliğinde adliyeye götürdü. Araç ise kaza yerinden çekildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA