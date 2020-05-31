HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Denizciler 'vira bismillah' diyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, turistik amaçlı olta balıkçılığı gemileri ile gezinti cinsi gemiler dahil yolcu gemilerinin yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerine tekrar başlayacağını, sportif su altı ve su üstü faaliyetlerin de tekrar başlayacağını duyurmasının ardından konuşan İMEAK...

Denizciler 'vira bismillah' diyor
31.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:03

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, turistik amaçlı olta balıkçılığı gemileri ile gezinti cinsi gemiler dahil yolcu gemilerinin yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerine tekrar başlayacağını, sportif su altı ve su üstü faaliyetlerin de tekrar başlayacağını duyurmasının ardından konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "2019 rakamlarıyla ekonomiye katkısı en 7 milyar dolar olarak hesaplanan deniz turizminin oluşturacağı katma değerin, bu turizm sezonunda çok daha önem kazanacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Korona virüsü önlemleri kapsamında ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerden sonra günübirlik gezi teknelerine, Ege adaları ile ülkemiz limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığına ve sportif su altı ve su üstü faaliyetlere yönelik tüm kısıtlamalar kaldırıldı.

"Turizmde oluşturacağı katma değerin çok daha önem kazanacağına inanıyoruz"

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztür de, deniz turizminde bugünden itibaren kısıtlamaların kalktığını belirterek, mavi denizlere yelken açacak deniz turizmi sektörüne bereketli bir sezon diledi. Öztürk, "Deniz turizmi faaliyetleriyle uğraşan üyelerimiz 2,5 aydır evlerine ekmek götüremiyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tedbirleri ve odamızca hazırlanan hijyen önerileri doğrultusunda deniz turizmi sektörümüzün tüm dalları faaliyetlerine başlayacaklar. Alınan tedbirler kapsamında daha sonra belirlenecek bir tarihe kadar gezi tekneleri yarı yolcu kapasitesi ile çalışacaklar. Bu sezon tatil yapmak isteyenler Covid-19 tedbirleri nedeniyle daha izole bir turizmi tercih edecekler. Şimdiden hatırı sayılır bir talep gören Mavi Yolculuk'un, ticari teknelere ve marinalara ihtiyaç duydukları hareketi kazandıracağını düşünüyoruz. 2019 rakamlarıyla ekonomiye katkısı en 7 milyar dolar olarak hesaplanan deniz turizminin oluşturacağı katma değerin, bu turizm sezonunda çok daha önem kazanacağına inanıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Türkiye'ye en çok misafir gönderen 70 ülkeye gönderdiği niyet mektuplarının ve yapılan ikili görüşmelerin çok kıymetli olduğunu belirten Öztürk, yurt dışında Türkiye'nin tanıtımının etkin şekilde devam ettiğini görmekten mutlu olduklarını açıkladı.

Öztürk, şöyle devam etti:

"Türkiye, dünya turizmi için bir hazine. Sağlıklı, izole bir tatil; doğa, deniz, kum, güneş, tarih isteyen yurt dışından misafirlerimizin adresleri Türkiye olacaktır. 10 Haziran'da dış hat uçuşların başlaması ile beraber Ege ve Akdeniz kıyılarımız hareketlenecek. Bu noktada doğrudan uçuşlar çok önemli. Türk Hava Yolları ve özel uçak firmalarının yurt dışından doğrudan uçuşları artırarak, İzmir'i önemli bir aktarma merkezi yapmalarını bekliyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı Ekonomi
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Ekonomi
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Ekonomi
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu Ekonomi
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Ekonomi
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor Ekonomi
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Adnan Menderes Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Seda Sayan Demet Akbağ Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mete Gazoz Ozan Kabak Caner Erkin Gökhan Gönül
Daha Fazla Bakan Şehit Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Denizciler 'vira bismillah' diyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 13:03:51. #1.14#
title