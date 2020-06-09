DenizBank, Business Bulut Santral Çözümü'nü seçti Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone Business Bulut Santral Çözümü ile DenizBank çalışanları kesintisiz ve güvenli bir şekilde müşterilerden gelen çağrıları mobil uygulama üzerinden nerede olurlarsa olsunlar karşılayabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone Business Bulut Santral Çözümü ile DenizBank çalışanları kesintisiz ve güvenli bir şekilde müşterilerden gelen çağrıları mobil uygulama üzerinden nerede olurlarsa olsunlar karşılayabiliyor. Böylece, DenizBank müşterilerine tüm ekipleri ile kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, işletmelerin dijital iş ortağı olarak onların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan Vodafone Business, DenizBank'ın iletişimini buluta taşıdı.

DenizBank, çalışanların sağlığını korumak ve uzaktan çalışmalarını sağlamak için Vodafone Business Bulut Santral Çözümü'nü seçerken, banka, sabit veya mobil telefon altyapısını tek bir merkezden yöneten çözümle ek yatırım maliyeti olmadan 3 bin 500 çalışanının iş süreçlerini cep telefonları üzerinden gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, işletmelerin her koşulda işini yapmaya devam edebilmesini sağlamak için ihtiyaçlarına uygun ve çevik çözümler sunduklarını bildirdi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatın içindeki normların sürekli değiştiğini, alışkın olunan bir çok konunun dönüştüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Artık toplantılarımızı dijital platformlar üzerinden yapıyoruz, üretimden pazarlamaya tüm iş süreçlerimizi uzaktan takip edebiliyoruz. Uzaktan çalışma modeline geçen işletmeler, sunduğumuz dijital çözümler sayesinde personeliyle istediği lokasyondan verimli ve güvenli bir şekilde çalışabiliyor. DenizBank da çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak, işlerinin sürekliliğini sağlamak için Vodafone Business'ı tercih etti. Vodafone Business Bulut Santral Çözümü ile DenizBank çalışanları kesintisiz ve güvenli bir şekilde müşterilerden gelen çağrıları mobil uygulama üzerinden nerede olurlarsa olsunlar karşılayabiliyor. Bu çözümle kayıp ve yanıtlanamayan çağrılar son bulurken tekrarlanan çağrılar da daha önce görüşülen personelin numarasına yönlendiriliyor."

DenizBank'in böylece müşterilerine tüm ekipleri ile kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüğünü aktaran Şahin, Vodafone Business olarak insanların ve işletmelerin hayatlarını iyileştiren teknolojiler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

"Bir nevi kamu görevi icra ediyoruz, çalışmalarımızın kesintisiz devam etmesi büyük önem taşıyor"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sektör olarak bir nevi kamu görevi icra ettiklerini ve çalışmalarının kesintisiz olarak devam etmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Teknolojinin sunduğu sınırsız fırsatlardan yararlanarak öncelikle çalışanlarının sağlığını gözetmek suretiyle, hizmet vermeye devam ettiklerini ileten Ateş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"DenizBank olarak, gerek iş yapma biçimlerimizi gerek kişisel yaşantılarımızı önemli ölçüde etkileyen koronavirüs salgınına karşı sürecin ilk anından itibaren tedbirlerimizi alarak uzaktan çalışma planlamamızı yaptık. Bu noktada gerçekleştirdiğimiz anlaşma ile uygulamaya aldığımız Vodafone Business Bulut Santral Çözümü, çalışanlarımızın işlerini tıpkı ofislerinde olduğu gibi sürdürebilmelerinde büyük avantaj sağladı.

Şirket kültürümüzün merkezinde yer alan inovasyon kavramını, bir düşünce biçimi olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlara taşıyor, yeni iş birlikleriyle bu süreci zenginleştirirken hem çalışanlarımızın hem müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Dijital dönüşümün aktörü ve öncüsü olma vizyonumuz doğrultusunda, Vodafone ile çalışmaktan, müşterilerimiz için değer yaratan bir projeyi daha hizmete almaktan mutluluk duyuyoruz."

Özel veriler kopyalanmıyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, "Bulut Santral" mobil uygulaması ile çalışanlar dilediği yerden ve özel numaraları görünmeden şirket numaraları ile arama yapıp çağrı alabiliyor.

Uygulama ile kayıp ve yanıtlanamayan çağrılar son bulurken, tekrarlanan çağrılar daha önce görüşülen personelin numarasına yönlendiriliyor, böylece müşteri memnuniyeti de artırılıyor.

Ses kayıt özelliği ile gelen çağrılar kayıt altına alınabilirken, geriye dönük dinleme yapılabiliyor.

Ses verisinin internet altyapısı üzerinden alınmasını ve gönderilmesini sağlayan uygulama sayesinde çağrı başlatma, gelen çağrıları alma, konferans araması yapma, karşılama anonsu dinletme ve görüşme kaydı alma gibi fonksiyonlar hızlı, güvenli ve kesintisiz biçimde gerçekleştirilebiliyor.

Bulut Santral Çözümü ile DenizBank'ın sahada aktif çalışan mobil satış gruplarının günlük arama ve görüşmelerinin raporlanması da sağlanıyor.

Bulut Santral Çözümü, çalışanların siber güvenliğini de en üst seviyede sağlıyor.

Bu çözüm, Bulut Santral dışında yapılan aramalarla ilgili bilgi ve kayıtlara, cihazdaki başka uygulama verilerine, fotoğraflara, medya dosyalarına ya da özel dokümanlara erişmezken, özel verileri kopyalamıyor.

Kaynak: AA