Deniz Feneri'nden Kurban Hissesi Bedeline Kur Düzenlemesi

Deniz Feneri Derneği, 560 lira olarak açıkladığı yurt dışı kurban hisse fiyatını, kur dalgalanması sonucu 660 liraya çıkardı.

Dernekten yapılan açıklamada, bu yılki kurban organizasyonunun "Kurbanlarınız yoksulların bayramı olsun" sloganıyla yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 40 ülke ve bölgede gerçekleştirildiği belirtildi.

Kurban organizasyonuyla Afrika'dan Balkanlar'a ve Güneydoğu Asya'dan Orta Doğu'ya üç kıtadaki ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaşacağı aktarılan açıklamada, kurban hisse bedelinde güncelleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Deniz Feneri Derneği, 2018 yılı kurban hisse fiyatlarını yurt dışı bedeli 560 lira olarak açıklamıştı, ancak aşırı kur dalgalanması sonucu elimizde olmayan bu durumdan dolayı hisse bedellerinde küçük bir güncelleme yapma yoluna gitmek zorunda kaldık. Buna göre yeni güncellenen hisse bedeli yurt dışı kurban 660 lira, yurt içi ise değişiklik olmaksızın 1100 lira olarak belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Filistin için belirlenen 1700 liralık kurban hisse bedeli 2 bin 100 lira olarak güncellendiği belirtilen açıklamada, bu güncellemelerin bundan sonraki yapılacak bağışlarla ilgili olduğu, önceden yapılan kurban bağışlarının yeni fiyat ayarlamasından etkilenmeyeceği kaydedildi.