Denetimli Serbestlik yükümlüleri, okullarda çalışma yaptı

06.09.2019 15:52

Mersin'de denetimli serbestlik yükümlülerinin, eğitim-öğretim yılının yaz tatili döneminde okullarda boya, tadilat ve temizlik çalışması yaptıkları bildirildi.



Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığınca 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yaz tatili olan 14 Haziran- 9 Eylül tarihleri arasında, kamu hizmeti cezaları kapsamında belirlenecek okullarda denetimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından boya, tadilat ve temizlik işlerinin yapılmasının planlandığı ifade edildi.



Planlama doğrultusunda, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik ihtiyaç duyulan, 'su bazlı boya ve ev tipi klima sistemleri montajcısı' kurslar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, programa katılan yükümlülerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları almaya hak kazandıkları kaydedildi.



Gerçekleştirilen meslek edindirmeye yönelik kurslar sonrasında Mersin Ticaret Borsası'nın vermiş olduğu finansal destekle, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde tespit edilen 12 okulda yaz tatili süresince kamu hizmeti cezalarını infaz eden yükümlüler tarafından boya, tadilat ve temizlik işlerinin yerine getirildiği belirtildi.



Yapılan çalışmaların ilgililer tarafından yerinde incelendiği, çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA