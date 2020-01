Deloitte Türkiye: Birleşme ve satın alma hacmi 2019'da yıllık yüzde 56 daraldı

07.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:15

Deloitte Türkiye'nin 2019 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu, birleşme ve satın alma işlem hacminin 2019'da 5.3 milyar dolarla 2018'e göre yüzde 56 daraldığını duyurdu.

Deloitte Türkiye'nin raporuna göre, birleşme ve satın almaların 2019'da toplam işlem hacmi finansal krizden sonraki en düşük düzeyini gördü ve 233 adet işlem ile yaklaşık 5.3 milyar dolar olarak hesaplandı. İşlem sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9.0 azalırken, toplam işlem hacmi yüzde 56 daraldı. İşlem hacminin sınırlı kaldığı 2019'da, girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen çok sayıdaki start-up yatırımları, toplam işlem sayısının son 10 yıllık ortalama düzeyinde tutunmasını sağladı.

Yabancı yatırımcılar, orta ölçekli yatırım fırsatlarını değerlendirdiRaporda yer alan bulgulara göre, 2019 yılında yabancı yatırımcılar stratejik hedefleri kapsamında orta ölçekli yatırım fırsatlarını kovalamaya devam etti ve toplam işlem hacminin yüzde 64'ünü oluşturdu. Yine de, yılın genelindeki sınırlı aktivite, yabancı yatırımcıların işlem hacminin tarihsel olarak en düşük düzeylerinden birine gerilemesine neden oldu. Finansal yatırımcılar 2019'da toplam 87 adet işleme imza attılar. Hem özel sermaye fonları, hem de girişim sermayesi destekli yatırımlar 2019'da son birkaç yıla göre küçüldü. Finansal yatırımcılar arasında, özel sermaye fonları yatırım yapmakta zorlanırken (9 işlem), girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcılar 69 işlem gerçekleştirdi.Tarihsel eğilimin aksine, milyar dolarlık işlemin bulunmadığı 2019'da, büyük işlemlerin sayısı son derece sınırlı kaldı. Yılın en büyük işlemleri arasında, çoğu yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen China Merchants Group – Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu (688.5 milyon dolar), Mayhoola for Investments – Boyner Perakende (405.2 milyon dolar), Koç Holding – Yapı Kredi Bankası (402.6 milyon dolar), Eaton Capital – Ulusoy Elektrik (247 milyon dolar), Nippon Paint – Betek Boya (247 milyon dolar) işlemleri yer aldı.Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Lideri Başak Vardar raporla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "2019 ekonomik ve politik belirsizliklerin etkisiyle, Türkiye'de birleşme ve satın almalar açısından en durgun geçen yıllardan biri oldu. Yılın genelindeki hareketsizlik hem stratejik hem de finansal yatırımcıların işlem hacimlerinin global finansal krizin etkisindeki 2009'dan sonraki en düşük seviyeye gerilemesine sebep oldu. Bununla birlikte, yabancı stratejik yatırımcıların Türkiye odağı devam etti; Uzak Doğu, Körfez, Avrupa ve Amerika'dan yatırımcılar özellikle üretim, altyapı, enerji ve teknoloji sektörlerinde yaptıkları orta ölçekli stratejik satın almalar ile Türkiye pazarının önemli fırsatlar sunduğunu teyit ettiler. Her ne kadar ticaret savaşları, ekonomik büyümedeki yavaşlama, jeopolitik belirsizlikler ve Türk şirketlerin büyüme sıkıntıları yatırımcı iştahını baskılıyor olsa da, ekonominin dengelenme süreciyle bu yılın birleşme ve satın almalar açısından daha iyi geçeceğini öngörüyoruz."Yabancı yatırımcıların işlem hacmindeki payı yüzde 642009'dan bu yana en düşük seviyesini gören yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmi yıllık bazda yüzde 55 daraldı. Bunun yanında, olağanüstü düşük bir yıllık işlem hacmine rağmen, yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmine katkısı yüzde 64 ile son 10 yıl ortalaması olan yüzde 57'nün üzerindeydi. 2019 yılında yabancı yatırımcılar 71 adet işlem ile toplam işlem sayısına yüzde 30 katkı yaparken, yerli yatırımcılar 163 adet işlemle işlem adedinin yüzde 70'ini oluşturdu. Ayrıca, son iki yıla göre önemli bir değişiklik olmamakla birlikte, son 10 yıllık ortalamalara göre yabancı yatırımcı işlem sayısı yaklaşık yüzde 25 azaldı.Girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcılar toplam işlem sayısına etki etti2019 yılında, finansal yatırımcılar 0.9 milyar dolar değerinde 87 adet işlem yaparken, işlem sayısı bakımından 2018'e göre yüzde 17 düşüş görüldü. Bu hacim, aynı zamanda finansal yatırımcıların son 10 yılda yaptığı en düşük yıllık işlem hacmi oldu. Finansal yatırımcılar arasında, toplam işlem sayısındaki en büyük pay yüzde 79 ile son yıllarda olduğu gibi, yıllık toplam işlem sayısının yüzde 30'unu oluşturan girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcılara aitti. Çoğunlukla portföy şirketlerinin performans yönetimine odaklanan özel sermaye fonlarının finansal yatırımcı işlem sayısında payı yüzde 10 ile en düşük seviyesine geriledi.Büyük ölçekli işlemler son derece sınırlı kaldı2019 yılında sadece birkaç adet göreceli olarak büyük işlem gerçekleşti, küçük ve orta ölçekli işlemler işlem sayısının belirleyicisi oldu. Tarihsel eğilimlerin aksine, 2019 yılında 500 milyon doların üzerinde tek bir işlem gerçekleşti. 50 milyon doların altında işlem değerine sahip 212 işlem, toplam işlem sayısının yüzde 91'ini oluştururken, toplam işlem hacminin yüzde 28'ini temsil etti. Buna karşılık, her biri 100 milyon doların üzerinde işlem değerine sahip olan 13 işlem, toplam işlem sayısının yüzde 6.0'sına karşılık geldi ve toplam işlem hacminin yüzde 61'ini oluşturdu.Üretim ve teknoloji yine ön plandaydı

Girişim sermayesi ve melek yatırımcı destekli işlemler sayesinde 2018'e benzer şekilde, teknoloji ile internet ve mobil hizmetler, sırasıyla 48 ve 32 işlem ile 2019'un en gözde sektörleri oldu ve birlikte toplam işlem sayısının yüzde 34'ünü oluşturdu. Enerji, üretim, e-ticaret, yiyecek ve içecek, kimya ve finansal hizmetler sektörleri de en aktif sektörler arasında yerini aldı. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA