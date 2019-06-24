Değerli metaller Fed sinyalleri ve gerginliklerle yükseldi

– ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi sinyalleri ve ABD ile İran arasında yükselen gerilimler etkisiyle değerli metal fiyatları yükseldi.

ABD'ye ait bir insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları tarafından vurulması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamasıyla yatırımcılar güvenli limanlara sığındı.

Diğer yandan, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, faiz indirimine gidileceği yönündeki açıklamaları ve Fed yetkililerinin ticari gelişmeler ve küresel büyüme hakkındaki risklerin arttığını ve durumdan endişeli olduklarını belirtmesi de yatırımcıların değerli metallere yönelmesinde etkili oldu.

Gelişmeler etkisiyle, altın yüzde 0.49 artışla 1,406.06 dolara, gümüş yüzde 0.42 artışla 15.4 dolara, paladyum yüzde 1.07 artışla 1,519.34 dolara ve platin yüzde 0.61 artışlla 814.72 dolara yükseldi.

Kaynak: DHA