Darüşşafaka Sınavı 30 Mayıs'ta 28 ilde yapılacak

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2021 yılı sınavı, 30 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 28 ilinde düzenlenecek.

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2021 yılı sınavı, 30 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 28 ilinde düzenlenecek.

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye tam burslu kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

158 yıllık tarihiyle Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana "Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor.Darüşşafaka Sınavı; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van 'da yapılacak.Sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 28 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu'na 24 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.Darüşşafaka Giriş Sınavı başvuru koşulları: · T.C. vatandaşı olması· Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması· Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması· 2010 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)· 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olmasıDarüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?· Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve "ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge" (Okul karnesi kabul edilmez.)· Nüfus cüzdanı fotokopisi· Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)· Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı· Başvuru Formu (doldurulmuş)Aday kaydı için başvurular 2 Ocak 2021'den itibaren online olarak yapılabilir.Başvuru için gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu'na postayla ulaştırılması zorunludur.Eğitimde Fırsat Eşitliği : DarüşşafakaTürkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor."Eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve "eğitimle değişen yaşamlar" misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.Bugün Türkiye'nin dört bir yanından sınavla seçilen 930 öğrenci, İstanbul Maslak'taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü'ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler'in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2018 yılında notunu 9.50'ye, 2019'da 9.54'e, 2020'de 9.66'ya yükseltti. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı