Darıca Belediyesi, Türkiye Şampiyonası'na 18 sporcu ile katılıyor
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Darıca Belediyesi, Türkiye Şampiyonası'na 18 sporcu ile katılıyor

Darıca Belediyesi, Türkiye Şampiyonası'na 18 sporcu ile katılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, U21 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerine 18 sporcu ile katılıyor.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, U21 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerine 18 sporcu ile katılıyor.

13-18 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek olan Ümit Genç U21 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'ne Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 18 sporcu ile katılıyor. Şampiyonaya en fazla sporcu gönderen takımlar arasında yer alan Darıca Belediyesi, birçok sporcudan derece bekliyor.

Başkan Bıyık'tan tebrik

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nü tebrik eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporculara güvendiğini ve gmadalya beklediğini ifade ederek, "Darıca Belediyesi olarak spora desteğimiz artarak devam edecek. Olimpiyatlara katılan milli gururumuz Eray Şamdan gibi yeni şampiyonlar çıkarmak ve bizim çocuklarla başarıyı yakalamak istiyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımız devam ediyor. Bizim çocuklarımıza güveniyoruz. İnanıyorum ki Ümit Genç U21 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'ne katılan sporcularımız güzel sonuçlarla ilçemize dönecek ve biz de onların başarısını hep birlikte kutlayacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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