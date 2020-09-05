Dalyan turizm merkezinde maske ve hijyen istasyonu kuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dalyan turizm merkezinde maske ve hijyen istasyonu kuruldu

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Dalyan'da cadde ve sokaklara maske ve hijyen istasyonları oluşturuldu.

05.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:14

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Dalyan'da cadde ve sokaklara maske ve hijyen istasyonları oluşturuldu.

Dalyan Otelciler Derneği (DOD) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında insanların sıklıkla bulunduğu noktalara ilk etapta 15 hijyen seti konuldu. Kampanyaya Dalyan'daki turizm işletmeleri ve vakıflar da destek verdi. Dağıtılan set sayısının daha da artırılacağı bildirildi.

Hijyen setlerinden 5 tanesi Dalyan'daki zabıta noktasına, taksi durağı ve günübirlik tatilcilerin yoğun olarak bulunduğu sahil bandına konuldu. Bu bölgelerden geçenler maske ve hijyen setlerini ihtiyaç halinde ücretsiz temin edebilecek.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, kampanyanın tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu çalışmanın salgına duyarlılığın göstergesi olduğunu söyledi.

İnsanlara her noktada ulaşmak istediklerini dile getiren Erdoğan, "İstasyonların sayılarını en kısa zamanda daha da artıracağız. Gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekse kamu kurum ve kuruluşlarımızın yaptığı çalışmalara işletmelerimizin de destek vermesi çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın da sürekli hatırlattığı üzere sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda lütfen duyarlı olalım." ifadesini kullandı.

DOD Başkanı Ali Mürşit Yağmur ise kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Tanıtıma Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir de katıldı.

Öte yandan, Dalyan jandarma Komutanlığı ekipleri de Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları anonslarla hijyen, maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunuyor.

Dalyan turizm merkezinde maske ve hijyen istasyonu kuruldu

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Sultan Alparslan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Fatma Girik Şevket Çoruh Nilperi Şahinkaya
Spor Metin Oktay Eddie Newton Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Otomobil
Şu an buradasınız: Dalyan turizm merkezinde maske ve hijyen istasyonu kuruldu - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 17:32:46. #1.14#
title