Dağların eteklerinde sis bulutu oluştu

Dağların eteklerindeki sis bulutu Muş Ovası üzerindeki sisi bulutu MUŞ - Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Dağların eteklerindeki sis bulutu

Muş Ovası üzerindeki sisi bulutu MUŞ - Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.Kentte, sabah saatlerinde Muş Ovası üzerinde ve yüksek kesimdeki dağların eteklerinde etkili olan sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.Sis bulutunun yüksek kesimdeki karlı dağlarla bütünleşmesi seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız