Dağ keçilerini takip eden kurt sürüsü görüntülendi
ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinin yüksek kesimlerinde dağ keçilerini takip eden kurt sürüsü cep telefonu ile görüntülendi.
ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinin yüksek kesimlerinde dağ keçilerini takip eden kurt sürüsü cep telefonu ile görüntülendi.
Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kureyşli Sarıkaya mevkiinde dağlık arazide dağ keçisi sürüsünü takip eden kurt sürüsü, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, yaklaşık 40 dağ keçisini 8 kurdun takip ettiği görüldü.