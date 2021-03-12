D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

12.03.2021 00:10 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:31

650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı Tır ile kamyonet çarpıştı ortalık savaş alanına döndü Kazada kağıda dönen araçlardaki sürücüleri kurtarmak için ekipler dakikalarca uğraştı Tırda sıkışan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Kaza sonrası D-650 karayolunda trafik...

D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Tır ile kamyonet çarpıştı ortalık savaş alanına döndü

Kazada kağıda dönen araçlardaki sürücüleri kurtarmak için ekipler dakikalarca uğraştı

Tırda sıkışan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kaza sonrası D-650 karayolunda trafik oluştu

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolu üzerinde tır ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve araçların adeta kağıda döndüğü kazada sıkışan sürücüleri ekipler dakikalarca kurtarmak için uğraştı. Meydana gelen kaza sonrası karayolunda oluşan uzun araç kuyrukları da havadan görüntülendi.

Kaza, Geyve ilçesi D650 karayolu Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan Cafer Küçükdemirci idaresindeki 42 CPD 54 plakalı Mercedes marka tır, 34 VDM 91 plakalı Ford marka kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma neticesinde kağıt gibi ezilen araçlarda sıkışan sürücüler ve kamyonetin içerisinde bulunan Reşit Gökdeniz ağır yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan sürücüleri çıkartmak için adeta zamanla yarıştı. Sıkışan araçlarda yaşam mücadelesi veren yaralılar, ekiplerin zorlu çalışması neticesinde yaklaşık 1 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü Küçükdemirci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kağıt gibi ezilen araçların karıştığı kaza sonrasında D-650 Karayolu Adapazarı istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Yaralıların araçlardan çıkarılması sonrasında tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanan trafik ve kaza yeri havadan da görüntülendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
D-650 karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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