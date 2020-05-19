Cumhuriyet tarihinin ilk asma köprüsü 89 yıldır ayakta
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Cumhuriyet tarihinin ilk asma köprüsü 89 yıldır ayakta

Cumhuriyet tarihinin ilk asma köprüsü 89 yıldır ayakta Çanakkale'nin Çan ilçesinde 1931 yılında yapılan ve Cumhuriyet tarihinin ilk betonarme asma köprüsü olan Atav köprüsü, 89 yıldır kullanılmaya devam ediyor.

Cumhuriyet tarihinin ilk asma köprüsü 89 yıldır ayakta
19.05.2020 23:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:20

Cumhuriyet tarihinin ilk asma köprüsü 89 yıldır ayakta

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde 1931 yılında yapılan ve Cumhuriyet tarihinin ilk betonarme asma köprüsü olan Atav köprüsü, 89 yıldır kullanılmaya devam ediyor.

İnşaat Yüksek Mühendisi Ferruh Atav tarafından İncedere üstüne inşa edilen Atav betonarme asma köprüsü, Cumhuriyet tarihinin betonarme olarak yapılan ilk asma köprüsü. Aradan geçen 89 yıla rağmen itinayla restorasyonları yaptırılan ve halen kullanılan köprü, ilçenin de sembol yapılarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Tarihi köprüyü ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Atav köprüsünün Cumhuriyet tarihindeki ilklerden birini temsil etmesi sebebiyle önemine vurgu yaparak, "Atav köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk betonarme köprüsü. Cumhuriyet tarihinin ilk kara yolu olan Çanakkale-Balıkesir kara yolunun yapımına başlanmasıyla birlikte bu köprünün de yapımına başlandı. 1931 yılında yapılan Atav köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk betonarme köprüsü oldu. Mustafa Kemal Atatürk de 15 Mayıs ve 24 Haziran 1934'de 2 kez Çan'a gelmişti. Çan'a geldiğinde de bu köprünün üzerinden geçmiştir. Bu köprünün böyle de bir anısı vardır. Çan'ımız böyle tarihi bir köprüye sahip. Bu köprü bugüne kadar itinayla korunmuş ve restorasyonu yapılmış. Hala da sağlam bir köprü olarak ayakta durma özelliğini taşıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Çan Linyit İşletmeleri girişinde bulunan Atav asma köprüsü, yıllarca Çan'dan Çanakkale yönüne geçmek için kullanılmıştı. Bölgedeki kömür ocakları sebebiyle yol güzergahının değişmesi sonrasında ÇLİ sahası içinde kalmasına rağmen tarihi köprü hala kullanılmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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