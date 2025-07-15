CUMHURİYET ALTIN FİYATI | 15 Temmuz Salı bugün Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN FİYATI | 15 Temmuz Salı bugün Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın kaç TL?
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Cumhuriyet altınının fiyatı ne kadar? Yatırımcılar, özellikle Reşat altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 15 Temmuz 2025 Salı tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Reşat altın ve cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...

15 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Peki, 15 Temmuz Salı çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın saat 15:48 itibariyle yüzde 0,16 değer kazanarak 6994,25'ten işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI | 15 Temmuz Salı bugün Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın kaç TL?Cumhuriyet altını ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 15:48 itibariyle yüzde 0,16 değer kazanarak 13988,50'den işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 15:48 itibariyle yüzde 0,16 değer kazanarak 27933,83'ten işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI | 15 Temmuz Salı bugün Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın kaç TL?Çeyrek altın, yarım, tam altın kaç TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 15:48 itibariyle yüzde -0,01 azalarak 28834,44'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI | 15 Temmuz Salı bugün Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın kaç TL?Reşat altın kaç TL

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 15:48 itibariyle yüzde -0,01 azalarak 29706,91'den işlem görüyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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