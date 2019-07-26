Cumhurbaşknaı Erdoğan: "Bu komşular bizi mal sahibi yaptılar. Şimdi İHA'mız var, SİHA'mız da var. Mühimmatları da burada üretiliyor. Akıllı bomba alacağız Obama ile G-20 toplantısında konuştuk, halledeceğiz dedi. Hala halledecekler, ne oldu akıllı bombayı biz ürettik. Şimdi SİHA'nın ötesine geçiyoruz. İnşallah bir iki ay içerisinde test çalışmaları başlayacak. Kendi savaş uçağımızı da yapıyoruz, yapacağız"

"MB'nin aldığı kararı hayati bir dönüm olarak görüyorum"

"Biz kabile devleti değiliz, kabile hiç değiliz"

"Bu komşular bizi mal sahibi yaptılar"

"Ekonomiyi en az güvenliğimiz kadar mühim görüyor, sıkıntıların çözümü için var gücümüzle çalışıyoruz" ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti iddialarıyla ilgili "Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını hatırlamazsınız. Bu işler böyledir. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler" dedi. Merkez Bankasının faiz indirimine ilişkin konuşan Erdoğan,"MB'nin aldığı kararı hayati bir dönüm olarak görüyorum. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Erdoğan,"Artık kendimize ait sondaj gemilerimiz var. Orada aramaları yapan gemilerimiz var bize ait. Onlar bölgede çalışıyor. Deniz hukukuna göre atmamız gereken adımlarımızı atıyoruz. Kıbrıs'ta biz garantör ülkeyiz. Yunanistan, İngiltere garantör ülke. AB adeta gözlemci. Ama hiçbir zaman da üzerine düşeni yapmamıştır. F-35 konusunda da sürdürüyorlar. Böyle bir adım atılırsa biz kabile devleti değiliz, kabile hiç değiliz. 2 bin yıllık tarihe sahip Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Düne kadar kapılarında bizi dilenci gibi beklettiler. Bir İHA mı SİHA mı alacağız, bugün git yarın gel dediler, vermediler. Sayın Bush bir gün bana dedi ki 'Sayın Başbakan size bu yapılanı kabul etmem' dedi ve Dışişleri Bakanı Powell'ı çağırdı. Hiç olmaza 24 ya da 48 saat İHA'ları vereceksiniz dedi, sonra böyle bir süreç başladı. Terörle yoğun bir mücadele içindeyiz. NATO üyesiyiz. Ama terörle mücadelede bizi yalnız başına bırakan stratejik ortaklar var. Bu komşular bizi mal sahibi yaptılar. Şimdi İHA'mız var, SİHA'mız da var. Mühimmatları da burada üretiliyor. Akıllı bomba alacağız Obama ile G-20 toplantısında konuştuk, halledeceğiz dedi. Hala halledecekler, ne oldu akıllı bombayı biz ürettik. Şimdi SİHA'nın ötesine geçiyoruz. İnşallah bir iki ay içerisinde test çalışmaları başlayacak. Kendi savaş uçağımızı da yapıyoruz, yapacağız. Bu süreç içerisinde de gerçek dostlar ortaya çıkıyor. Sayın Trump'a Osaka'da "Biz sizden patriot almadıysak da sizden biz 100 tane yeni nesil Boeing uçağı alıyoruz. Bu bir alışveriş değil mi. Patriot almayız da Boeing alıyoruz ama yine de vereceksiniz verin'. Yeni nesil Boeing geldi, biz de ödememizi yapıyoruz. Biz iyi müşteriyiz. Ama böyle giderse biz bu konuda da ister istemez düşünmek zorunda kalacağız" dedi.

"israil'in Filistin'e sürdürdüğü devlet terörüne sessiz kalınmasına da karşıyız"

İsrail'in Filistin halkına uyguladığı devlet terörüne sessiz kalınmasına tepki gösteren Erdoğan,"İsrail'in Filistin'e sürdürdüğü devlet terörüne sessiz kalınmasına da karşıyız. Doğu Kudüs'te evleri başlarına yıkılan Filistinlerin ağıtlarını duymayanlar kendi evlerini kendi elleriyle yıkanlardır. Tam üyelik müzakerelerinde AB'nin ülkemize verdiği sözleri açıkça çiğnediğini de unutmadık. Suriye ve Doğu Akdeniz politikamıza yönelik aleni saldırılar bunların üzerine tuz biber ekmiştir. AB ülkelerinde yükselen ırkçılık yaşlı kıtanın geleceğini tehdit ediyor. Türkiye AB'nin en karlı, en potansiyeli yüksek dost adayıdır. Öyle de kalmak istiyoruz yeter ki AB'nin aynı olduğunu görelim.Önümüzdeki dönemde bölge politikaları konusunda AB ile daha geniş bir uzlaşı zemini yakalayacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu.

"Kuru 9-10 liraya çıkarma hevesinde olanların heveslerini kursaklarında bıraktık"

"Ekonomiyi en az güvenli kadar mühim görüyor, sıkıntıların çözümü için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Erdoğan,"31 Mart seçimlerine birkaç gün kala ikinci saldırıyı da etkisiz hale getirmeye başladık. Kredi kuruluşlarının bize karşı nasıl bir tavır takındıklarını da hatırlayın. Aldılar da ne oldu. Hiçbir şey. Yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz. SWAP piyasasına ilişkin bazı düzenlemeler gerçekleştirdik. Bir takım kötü amaçlı girişimlere karşı gerekli tedbirleri almış olduk. Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ile sermaye piyasalarına daha önce olmayan bir ürün kazandırıldı. Ülkemize 4 milyar liranın üzerinde bir finansman sağlandı. Kuru 9-10 liraya çıkarma hevesinde olanların heveslerini kursaklarında bıraktık. Uzun zamandır yüzde 24 civarında olan faizlerin ülkemiz için yüksek olduğunu söylüyorum. Rahatsız olduğumu söyledim. Ama bunu o dönemlerin MB Başkanlarına ulaştıramadık. Her dile getirdiğimizde bazı çevreler faiz oranlarındaki dramatik düşüşlerin ekonomiyi tepetaklak edeceğini söylüyordu. Dün MB faizleri düşürdü. Peki ne oldu? Battık mı bittik mi. Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Olması gereken buydu. Faiz düştükçe faiz düşer. Diğerleri yan unsurlardır." şeklinde konuştu.

"Birilerinin yüzde 40'ı bulacak dediği enflasyonda Haziran ayı itibariyle yüzde 15.7'yi yakaladık"

Yüksek faiz oranlarının Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük engel dolduğunu kaydeden Erdoğan,"Yüksek faiz ile CHP lideri Kılıçdarolu'nun yaptığı açıklamalara tepki göstererek,"Bay Kemal şimdi de faizlerin bu şekilde indirilmesinden MB Başkanının alınmasından rahatsız olmuş. Anlamak mümkün değil. Sana sorup da mı adım atacağız. Yeni yönetim sisteminden çok rahatsız beyefendi. İlla parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyormuş. Tek adam tek adam diye nakarat yapıyor. Tek adam benmişim. Biz tek adamlığı sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz.İl başkanlarınıza illerin valiliğini veren Halk Partisi değil mi. Devleti böyle yönettiniz, o yüzden batırdınız. Bu ülke güdümlü demokrasiyi CHP'den öğrenmiştir. Biz tabii yolumuza devam edeceğiz. Şu ifadeye bak: Havaalanı yaptıkları için övünüyorlar, kaça yaptıklarını ben bilmiyorum. Sen o işlerden anlamazsın, sen yalana devam et. Yap işlet devret diye bir mekanizma var, bunu öğren. Biz bu mekanizma ile yaptık. Dünya bizden öğreniyor.İş bilen adamların varsa sor sana anlatsınlar.Dün MB'nin aldığı kararı hayati bir dönüm olarak görüyorum. İnşallah bununla birlikte enflasyonun da düşmeye başladığını hep birlikte göreceğiz.Türkiye'de yüzde 63 faiz ile hükümeti devralan biziz. Onu oradan yüzde 4'e düşüren biziz. Yatırımların arttığını, istihdamın arttığını göreceksiniz. Piyasalardaki hareketlenmenin nasıl olduğunu göreceksiniz. Enflasyon beklentilerinde oluşturulmak istenen olumsuz havayı dağıtarak inşallah bunun ikinci ayağını kırdık. Patates soğan Bu fiyatlar üzerinden algı operasyonu yapmak istediler. Piyasaları rahatlatmak için bazı sektörlerde KDV, ÖTV indirimi yaptık. Birilerinin yüzde 40'ı bulacak dediği enflasyonda Haziran ayı itibariyle yüzde 15.7'yi yakaladık. Yılın ikinci yarısında tek haneli rakamları göreceğimizi işaret ediyor. Bay Kemal Türkiye Cumhuriyetinin emir alır hale geldiğini söylüyor. Nerede? Tek adam rejiminde. Türkiye Cumhuriyeti asla ve kata emir almamıştır. O sizin cibiliyetinizde var. Biz bugüne kadar kimseden emir almadık. Bunun önemli adımlarından birisi de S-400'dür, Doğu Akdeniz'dir. Emir alıyor muyuz almıyor muyuz göreceksin. Ama sen alırsın. Senin o güvendiğin teröristler seni kurtaramayacaktır. Onları şimdi inlerinde vuruyoruz. Ama sen onlarla beraber yürüyor. Senin adamların onların tabutlarını taşıyadursun bizi şerefli evlatlarımızın şerefli tabutlarına omuz veririz. Utanmadan emir alma noktasına geldi diyor. IMF'ye borcu biz mi yaptık? Siz yaptınız" dedi.

"Biz bu milletin efendisi değil hizmetkarıyız" diyen Erdoğan,"Türkiye'nin dünyada itibarı zedelenmiş gibi saçma sapan şeyler söylüyor. Sen dünyada kaç ülkeyi gezdin de bunu konuşuyorsun. Sosyalist enternasyonal falan var ya oralara arada sırada bunları çağırıyorlar, orada bunlar itibar gördük zannediyorlar. Benim BM Genel Kurulu'nda konuşmalarımı saptıracak kadar yalana başvuruyor. Bu sene BM Genel Kurulu'nda nasıl bir konuşma yapacağım onu da bir izle.Cari açığın düşürülmesi amacıyla enerji, maden, turizm gibi öncelikle yatırım yapılacak alanları belirledik. Haziran'da ilk defa yıllık cari vermeye başlayacağız. Reform ajandamızı sonuna kadar uygulayacağız. Önümüzde 4 yıllık kesintisiz icraat dönemi var. En zor kısmı geride bıraktık" dedi.

Erdoğan'dan fındık üreticisine müjde

Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan'ın dünyanın fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, "Üç ülke olarak fındıkla ilgili işbirliği çalışmalarını başlattık. Böylece önümüzdeki dönemde fındığın dünya piyasalarında hakettiği değeri sürekli kılmak amacıyla önemli bir adım atmış olduk.Fındık üreticilerimize müjde vermek istiyorum" dedi. Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyatının 17 lira olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği geldiğinde kilogram fiyatları 19 lira ile 18,5 lira arasında gelmiş bulunuyor. Bu sezon fındık verimi geçen yıla göre daha fazla. Oralarda afetler oldu ama toparladık. Fındıkta fiyat belirsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler"

Erdoğan yeni parti iddialarına ilişkin,"Bazı teşkilatlarımızda tıkanmalar oluşmuşsa bununla yüzleşmekten de kaçınmayız. Amacımız bundan sonra da şahsiyetli, söyleyecek sözü olan kadrolarla AK Parti ailesini genişletmektir. Teşkilatlarımzıı siyaset yapım sürecinde daha aktif hale getireceğiz Geleneksel siyaset usullerine yeni yöntemler ekleyeceğiz.Biz bütün kararlarını istişareye dayalı olarak bir siyasi partiyiz. Şimdi bunu kadın kollarımızla, gençlik kollarımızda devam ettireceğiz. İstişare halkasını genişletmiş olacağız, Sokağın havasını teşkilatlarımıza daha çok yansıtacağız. Birinci Olağan büyük kongre sürecimizi sonbaharda başlatacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Teşekkür ziyaretlerine başlayacağım. İllerde Rize, büyükşehirlerde Konya ile başlayacağım.Sağda solda pek çok dedikodu var. Hiç bunlara kafanızı takmayın, biz işimize bakalım. Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını hatırlamazsınız. Bu işler böyledir. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA