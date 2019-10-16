Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, DEAŞ ile mücadeleyi hiçbir şekilde sekteye...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, DEAŞ ile mücadeleyi hiçbir şekilde sekteye...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

16.10.2019 20:17
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır."

Kaynak: AA
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