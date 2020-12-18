Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Kazandıracak şey yaptırımlar değil...
18.12.2020 23:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Kazandıracak şey yaptırımlar değil Türkiye'nin dostluğudur.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Kazandıracak şey yaptırımlar değil Türkiye'nin dostluğudur. Türkiye'yi dışlayan her ülkenin bölgede hareket alanı daralacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan