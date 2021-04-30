Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehitler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan askerler Müslüm Toprak ve Mehmet Kırmızı için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan askerler Müslüm Toprak ve Mehmet Kırmızı için taziye mesajı yayınladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman askerlerimiz Müslüm Toprak ve Mehmet Kırmızı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten