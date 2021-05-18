Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akşener siyasi çapsızlıktan vazgeçmeli
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akşener siyasi çapsızlıktan vazgeçmeli

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akşener siyasi çapsızlıktan vazgeçmeli
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gündem haberi: CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Sayın Akşener bu siyasi çapsızlıktan bir an önce vazgeçmelidir" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Sayın Akşener bu siyasi çapsızlıktan bir an önce vazgeçmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Filistinli çocuklar, kadınlar ve suçsuz insanlara devlet terörü uygulayan İsrail'i kınama cesareti dahi sergileyememiş ancak Netanyahu ve destekçilerine göstermelik bir tepki verebilmiştir. İsrail'in zulmü karşısında Filistin davasının en güçlü sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız ile masum sivillerin katili Netanyahu'nun adını aynı cümlede geçirmek bile en hafif tabiriyle aymazlıktır. Sayın Akşener bu siyasi çapsızlıktan bir an önce vazgeçmelidir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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