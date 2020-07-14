Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası her alanda ilelebet devam edecektir"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.
14.07.2020 20:20 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:28
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. (5)
Kaynak: AA