Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir.

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