Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi...
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir."
AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri