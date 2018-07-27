Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo ve Angola Cumhurbaşkanları ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozımna Gnassıngbe ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davet edildiği BRICS Zirvesi için gittiği Güney Afrika'da Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozımna Gnassıngbe ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco ile ayrı ayrı ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşşkanı Erdoğan, 10. BRICS Zirvesi kapsamında dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Çingping ile bir araya gelmişti. - JOHANNESBURG