Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri