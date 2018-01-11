Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.